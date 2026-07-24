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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ البحر الأحمر يتفقد المكتبة الرقمية العائمة بمنتجع العائلات بعد وضعها في موقعها المخصص للتشغيل

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المكتبة الرقمية العائمة بمنتجع العائلات بمدينة الغردقة، وذلك عقب تثبيتها واستقرارها في الموقع المحدد لها بالمنتجع، للوقوف على التجهيزات النهائية والبدء الفعلي في إجراءات التشغيل واستقبال الزوار من المواطنين والأسر.

​وخلال الجولة، تابع البرقي، الجاهزية التقنية والبنية التحتية للمكتبة، والتي تأتي ثمرة لبروتوكول التعاون المبرم بين محافظة البحر الأحمر وجامعة الإسكندرية، بهدف دمج المعرفة الرقمية بالأنشطة الترفيهية والسياحية، وتقديم خدمة ثقافية متكاملة لرواد الشاطئ وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

​وأشاد الدكتور وليد البرقي بالتجهيزات التكنولوجية التي تم دعم المكتبة بها، حيث تضم 20 جهاز تابلت تفاعلي محملة بمحتوى معرفي شامل يغطي مختلف العلوم والكتب الإلكترونية والأفلام الوثائقية، إضافة إلى شاشات عرض تفاعلية تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية ترسيخاً لمفاهيم التحول الأخضر.

​وأكد محافظ البحر الأحمر، أن هذا المشروع يمثل منارة ثقافية ونوعية تهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء بالوعي العام، مشيراً إلى أن المكتبة أصبحت في كامل جاهزيتها للعمل واستقبال الجمهور للاستمتاع بتجربة معرفية فريدة تجمع بين الاستجمام وتحصيل العلم وسط أجواء شاطئية مميزة.

​وجّه البرقي، القائمين على إدارة المكتبة بضرورة المتابعة والصيانة الدورية للتجهيزات التقنية والشاشات التفاعلية، وتوفير فريق دعم فني متواجد بشكل دائم لتقديم المساعدة للزوار وتسهيل تصفحهم للمحتوى الرقمي، مع العمل على تنظيم ورش عمل وأنشطة تفاعلية دورية للأطفال والشباب لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنشأة الثقافية.

رافق السيد المحافظ خلال تفقدة للمكتبة المهندس حسن محمد صفوت موافى سكرتير عام المحافظة والسيد اشرف فؤاد مدير منتجع العائلات والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ والسيد سيد طلبة مدير مكتبة مصر العامة

البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة مرسى علم مرسى الغردقة

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