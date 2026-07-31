كيف غيّر الشيخ الشعراوي موقف أحمد شفيق كامل من أغانيه؟.. خيري حسن يروي القصة

قال الكاتب الصحفي خيري حسن إن الشاعر الغنائي الراحل أحمد شفيق كامل يُعد أحد أبرز شعراء الأغنية المصرية، بعدما قدم أعمالًا خالدة، من بينها «أنت عمري» و«الحب كله»، إلى جانب عدد من الأغاني الوطنية الشهيرة، ومنها «حكاية شعب» التي غناها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وأوضح خيري حسن، خلال فقرة «حكايات وشخصيات من زمن فات»، أن أحمد شفيق كامل كان صاحب الدور في كتابة كلمات أغنية «أنت عمري»، التي جمعت لأول مرة بين كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، في اللقاء الذي عُرف بـ«لقاء السحاب».

وأشار إلى أن بداية أحمد شفيق كامل الشعرية كانت بكتابة الشعر الفصيح، قبل أن ينصحه الشاعر الكبير أحمد رامي بالاتجاه إلى الشعر العامي، وهو ما أسهم في تشكيل أسلوبه الغنائي المميز، ليصبح لاحقًا أحد أهم كتاب الأغنية العاطفية والوطنية في مصر.

وتناول خيري حسن قصة ابتعاد أحمد شفيق كامل عن كتابة الأغاني العاطفية، موضحًا أن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي كان لها تأثير كبير في هذا التحول، بعدما نصحه بالاهتمام بالكتابة الدينية، وهو ما دفعه إلى إعادة النظر في مسيرته الفنية والتوقف عن كتابة الأغاني العاطفية.

وأضاف أن أحمد شفيق كامل وصل في مرحلة لاحقة إلى قناعة بأن الأغاني حرام، ورفض الحصول على مستحقاته المالية وحقوق الملكية الفكرية عن أعماله من جمعية المؤلفين والملحنين، رغم أن تلك الحقوق كانت تمثل مبالغ كبيرة.

وأوضح أن الإذاعي والشاعر عمر بطيشة، بصفته رئيسًا لجمعية المؤلفين والملحنين آنذاك، تدخل للحوار مع أحمد شفيق كامل، واقترح عليه الرجوع إلى الشيخ الشعراوي وسؤاله عن الأمر.

وتابع خيري حسن أن الشيخ الشعراوي أوضح لأحمد شفيق كامل أن الفن، شأنه شأن غيره من الأعمال، يتوقف حكمه على ما يقدمه، وأن العمل الفني الإيجابي أو الوطني لا يُعد محرمًا، كما أن حصول الفنان على مستحقاته المالية عن أعماله لا يختلف عن حصول الكاتب على أجر كتابه أو مقاله.

وأشار إلى أن أحمد شفيق كامل عاد بعد ذلك إلى النشاط الفني، واستجاب لدعوة عمر بطيشة للمشاركة في إعداد عمل غنائي، لافتًا إلى أن بطيشة أبدى تقديرًا كبيرًا لموهبته، ووفر له كل الإمكانات اللازمة لإنجاز العمل.

وفي ختام حديثه، طالب خيري حسن بإعادة طباعة ديوان «أنت عمري» للشاعر الراحل أحمد شفيق كامل، الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكتب مقدمته الروائي الراحل خيري شلبي، مؤكدًا أن إعادة إصداره تمثل تقديرًا لقيمة شاعر ترك بصمة بارزة في تاريخ الأغنية المصرية.