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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة أسطورة ميلان فرانكو باريزي عن عمر 66 عاما

وفاة أسطورة ميلان فرانكو باريزي عن عمر 66 عاما
وفاة أسطورة ميلان فرانكو باريزي عن عمر 66 عاما
أ ش أ

توفي أسطورة نادي ميلان لكرة القدم ونجم المنتخب الإيطالي السابق فرانكو باريزي عن عمر ناهز 66 عاما.

وقال النادي الإيطالي – في بيان صادر اليوم /الجمعة/ - "تاريخ ميلان يذرف الدموع حزنا على رحيل فرانكو باريزي"، موضحا أن مثاله وتأثيره العميق سيبقى ، كقميصه رقم 6، جزءا لا يتجزأ من هوية النادي ومسيرته.

لعب باريزي مع ميلان منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام ١٩٩٧، حيث خاض 719 مباراة فاز خلالها بستة ألقاب في الدوري وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينما شارك مع المنتخب الإيطالي في 81 مباراة، توج خلالها بكأس العالم 1982.

كما قاد المنتخب الإيطالي الذي خسر بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 1994 أمام البرازيل، وكان أول من أهدر ركلة جزاء، وكان في حالة يرثى لها ودموعه التي بثت مباشرة على شاشات التلفزيون أثرت في جميع الإيطاليين.

وكان آخر ظهور علني لفرانكو باريزي في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ميلانو-كورتينا، حيث حمل الشعلة الأولمبية.

يشار إلى أن باريزي خضع لعملية جراحية لإزالة ورم رئوي العام الماضي.

أسطورة نادي ميلان لكرة القدم نجم المنتخب الإيطالي السابق فرانكو باريزي النادي الإيطالي

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