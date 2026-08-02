بمكونات بسيطة من مطبخك.. وصفات طبيعية لتقشير اليدين تمنحك النعومة والترطيب

تتعرض اليدان يوميًا لعوامل عديدة تؤدي إلى جفاف البشرة وخشونتها، مثل كثرة استخدام المنظفات، والتعرض المستمر لأشعة الشمس، وتقلبات الطقس.

لذلك تلجأ الكثير من النساء إلى الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقشير الجلد الميت واستعادة نعومة اليدين دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن.

ويعد التقشير المنتظم من أهم خطوات العناية باليدين، إذ يساهم في إزالة خلايا الجلد الميت، وتحفيز تجدد البشرة، وتحسين امتصاص الكريمات المرطبة، مما يمنح اليدين مظهرًا أكثر نضارة وإشراقًا.

وصفات لتقشير وتنيعم اليدين

السكر وزيت الزيتون

يعد هذا الخليط من أشهر المقشرات الطبيعية، حيث يعمل السكر على إزالة الجلد الميت بلطف، بينما يوفر زيت الزيتون ترطيبًا عميقًا للبشرة. ويُنصح بتدليك اليدين بالخليط لمدة 3 إلى 5 دقائق ثم شطفهما بالماء الفاتر.

الشوفان والعسل

يمتلك الشوفان خصائص مهدئة للبشرة، فيما يساعد العسل على ترطيبها ومقاومة الجفاف. ويمكن خلط الشوفان المطحون مع العسل وقليل من الزبادي للحصول على مقشر طبيعي يترك اليدين ناعمتين.

القهوة وزيت جوز الهند

تساعد حبيبات القهوة على تقشير البشرة وتحسين ملمسها، بينما يعمل زيت جوز الهند على تغذيتها ومنحها ترطيبًا يدوم لفترة أطول، لذلك يعد هذا المزيج خيارًا مناسبًا لمن يعانون من خشونة اليدين.

الأرز المطحون والعسل

يساعد الأرز المطحون على تقشير الجلد بلطف، بينما يعزز العسل ترطيب البشرة. ويمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون للبشرة غير الحساسة للمساعدة في توحيد لون الجلد، مع تجنب استخدامه في حالة وجود تشققات أو تهيج.

وينصح خبراء العناية بالبشرة بعدم الإفراط في تقشير اليدين، والاكتفاء بمرة أو مرتين أسبوعيًا، مع استخدام كريم مرطب بعد كل عملية تقشير، وارتداء القفازات أثناء استخدام المنظفات للحفاظ على نعومة اليدين وحمايتهما من الجفاف.