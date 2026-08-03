مياه المنوفية: غداً قطع المياه عن مدينة منوف والقرى التابعة لها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الثلاثاء عن مدينة منوف والقرى التابعة لها ( تتا – غمرين – برهيم - كفر السنابسة )

يأتي ذلك لمدة 7 ساعات من الساعة السابعة 9:00 صباحا وحتي الساعة 3:00 عصرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات .

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

يذكر ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية تتخذ اجراءات غسيل الشبكات شهريا في جميع مدن ومراكز المحافظة للتأكد من جودة المياه وصلاحيتها للاستخدام.