تموين الوادي الجديد تحرر 51 محضرًا في 20 حملة رقابية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والتموينية، خلال الفترة من 1 وحتى 8 أغسطس الجاري، لمتابعة انتظام الأنشطة والتأكد من الالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة، وضبط المخالفات التي قد تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المديرية نفذت خلال الفترة المشار إليها 20 حملة تفتيشية، شملت المرور على 133 منشأة بمختلف الأنشطة التجارية والتموينية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، ومراجعة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المقررة.

وأضافت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 51 محضرًا للمخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة، مع استمرار تكثيف الحملات بمختلف مراكز المحافظة.

وشملت المضبوطات التي أسفرت عنها الحملات عددًا من السلع والمنتجات المخالفة، حيث تم ضبط 23 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة، بالإضافة إلى 300 رغيف من الخبز السياحي، فضلًا عن ضبط 100 كيلوجرام من الردة المدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المضبوطات.

وأكدت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ تداول السلع، مع تكثيف أعمال التفتيش لضمان جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري أو حجب السلع أو تداولها بطرق غير قانونية.

وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الأجهزة الرقابية، من خلال سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات غير قانونية، بما يسهم في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

ودعت مديرية التموين والتجارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين بالوادي الجديد على الرقم 0922928959، وكذلك من خلال إرسال الشكاوى والبلاغات عبر رسائل الصفحة الرسمية للمديرية.

وتأتي هذه الحملات في إطار استمرار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد لإحكام الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وضبط المخالفات التموينية، والتأكد من وصول السلع والمنتجات للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.