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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جي 07 الهجينة 2027 بمدى 1745 كم | صور

إم جي 07 موديل 2027
إم جي 07 موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي 07 موديل 2027، وتنتمي 07 لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين مدى كهربائي كبير للاستخدام اليومي ومدى إجمالي يصل إلى 1745 كم/ساعة، مع الحفاظ على نفس أبعاد وتصميم النسخة الكهربائية.

 إم جي 07 موديل 2027

أبعاد إم جي 07 موديل 2027

تأتى سيارة إم جي 07 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4886 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1478 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2858 مم .

محرك إم جي 07 موديل 2027

 إم جي 07 موديل 2027

تحصل سيارة إم جي 07 موديل 2027 علي قوتها من منظومة DMH الهجينة بالقابس، والتي تجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي ومحرك كهربائي، مع بطارية ليثيوم فوسفات الحديد LFP من شركة CATL، وتنتج قوة 204 حصان، وعزم دوران 302 نيوتن/متر، بينما يولد محرك البنزين قوة 110 أحصنة، وعزم 135 نيوتن/متر، ومتصلب بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها مدى إجمالي باستخدام البطارية وخزان الوقود يصل إلى 1745 كم/ساعة .

مواصفات إم جي 07 موديل 2027

 إم جي 07 موديل 2027

زودت سيارة إم جي 07 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف بانوراما زجاج مزدوج الطبقات، وبها معالج فضية للمساعدة في الحماية من أشعة الشمس، وبها تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية، وبها إضاءة محيطية تفاعلية يمكن الاختيار بين 256 لون منها، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 8.88 بوصه، وشاشة مركزية كبيرة مقاس 15.6 بوصه، وبها شاحن لاسلكي للهواتف بقدرة 50 واط، وباب خلفي كهربائي ذكي.

تاريخ شركة إم جي في صناعة السيارات

 إم جي 07 موديل 2027

تأسست علامة إم جي  البريطانية الشهيرة في مدينة أكسفورد عام 1924 على يد سيسيل كيمبر، واشتهرت الشركة تاريخياً بتصنيع السيارات الرياضية الخفيفة ذات المقعدين، وانتقلت ملكية الشركة عبر عدة محطات عالمية وباتت مملوكة بالكامل منذ عام 2007 لمجموعة سايك موتور الصينية، التي أعادت إحياءها كعلامة عالمية حديثة.

النسخة الكهربائية أبعاد إم جي 07 موديل 2027 محرك إم جي 07 موديل 2027 مواصفات إم جي 07 موديل 2027 07 موديل 2027 إم جي 07 السيدان الكوبيه

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