شاهد | مرسيدس سي كلاس 2027 الكهربائية

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي سي كلاس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وبها خطوط حادة وزوايا بارزة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

مواصفات مرسيدس سي كلاس موديل 2027

تمتلك سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية كبيرة ومغلقة بالكامل يتوسطها شعار مرسيدس كبير الحجم مع شعار آخر أصغر على غطاء المحرك، وبها تقنية إضاءة LED المتطورة بلمسات زرقاء ساحرة ستكون الهوية الرسمية لطرازات مرسيدس القادمة، وبها مقابض أبواب مخفية تبرز عند الحاجة لتقليل مقاومة الهواء، وبها جنوط رياضية مميزة مقاس 19 بوصه، وبها شريط ضوئي متصل (LED) ممتد بعرض السيارة مع شعار النجمة الثلاثية المكرر بلمسة جمالية خاصة.

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 بها، هايبر سكرين مقاس 31 بوصه تغطي الكونسول الأمامي بالكامل، وبها حوامل أكواب، وبها شاحنين لاسلكيين سريعين جداً للهواتف الذكية، وبها عزل صوت خارجي، ويمكن إرجاع المقعد للخلف وتفعيل نظام المساج والتدليك لمساعدتك على الاسترخاء، وزين السقف بـ 162 نجمة مضيئة تمنح المقصورة ليلاً طابع شاعري فخم، وبها فتحات تكييف بتصميمها الجديد الأنيق، ونظام صوتي فاخر وعالي النقاء من بورميستر .

محرك مرسيدس سي كلاس موديل 2027

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 علي قوتها من محركان كهربائيان، وتنتج قوة 469 حصان، وبها عزم دوران 800 نيوتن/ متر، يصل مدى السير 800 كم قبل الحاجة لإعادة شحنها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

تعمل سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 ، بنظام التشغيل الجديد كلياً من مرسيدس MB.OS المدعوم بترسانة من الكاميرات والرادارات المتطورة حيث تقوم الكاميرات والرادارات الأمامية بمسح الطريق بدقة لرصد الحفر والمطبات قبل الوصول إليها، لتقوم السيارة تلقائياً بتعديل قساوة ونعومة المساعدين لتوفير أقصى درجات الراحة والانسيابية أثناء العبور.