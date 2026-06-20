وفد "حزب الوعي" يطّلع على منظومة الحوكمة الرقمية بمنطقة "وو شينغ" الصينية

استمراراً لبرنامجه الميداني بجمهورية الصين الشعبية، زار وفد حزب الوعي مركز الخدمة الشاملة والحوكمة الذكية بمنطقة "وو شينغ" (Wuxing District) التابعة لمدينة هوتشو بمقاطعة تشجيانغ، وذلك بهدف الوقوف على أحدث نماذج الحوكمة المؤسسية المتمحورة حول الإنسان، وكيفية تبسيط المعاملات الحكومية وتحقيق الاستقرار المجتمعي كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.

وتعرف الوفد خلال الجولة على الفلسفة التشغيلية للمركز، التي تجاوزت المفهوم التقليدي للمقرات الإجرائية أو الأمنية نحو صياغة نموذج موحد للخدمات الفورية (One-Stop Service)، حيث يتيح المركز للمواطنين إنجاز جميع المعاملات من استخراج الهويات، وجوازات السفر، وتراخيص المحلات، وتقديم الشكاوى، وطلب المساعدات الاجتماعية، وبرامج تدريب الشباب عبر منصة تفاعلية موحدة وموظف شامل، بما ينهي البيروقراطية الإدارية ويبسط علاقة المواطن بأجهزة الدولة اليومية دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.

واطلع وفد حزب الوعي على التطبيق العملي لآلية "الحوكمة الشبكية" (Grid Management)، القائمة على تقسيم المنطقة جغرافياً إلى مربعات دقيقة يديرها موظفون ميدانيون لرصد وتصوير التحديات والمشكلات الخدمية فوراً عبر تطبيقات ذكية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لضمان معالجتها من الجهات المختصة خلال 24 ساعة، مما يمثل تحولاً جذرياً في الإدارة العامة بجعل الحوكمة "عيناً فاعلة في الشارع".

كما تفقد الوفد "قاعة الوئام" المخصصة لفض المنازعات ودياً عبر قضاة صلح متخصصين، نجحوا في تسوية 90% من الخلافات الأهلية بالتراضي قبل وصولها إلى ساحات المحاكم، مما يسهم في خلق بيئة مجتمعية هادئة ومستقرة.

وخرجت الزيارة بخلاصات استراتيجية مهمة لعمل الحزب، أكدت أن التنمية المستدامة كل لا يتجزأ؛ فالفلسفة المجتمعية القائمة على "الوئام والاستقرار" ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية "فكر الجبلين" المطبقة بالمقاطعة، بينما يمثل "مركز الحوكمة الذكية" أداة التنفيذ المثلى لربط هذه المنظومة.

وأوضح الوفد أن التطور الحقيقي يكمن في تبسيط الدولة لإجراءاتها تيسيراً على المواطن، مشيرين إلى أن نجاح المشروعات البيئية والاقتصادية الكبرى مرهون بوجود بنية إدارية موحدة ومترابطة تمنع تشتت الجهود وتحقق جودة الحياة.