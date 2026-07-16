مصطفى بكري: مباراة مصر والأرجنتين أصبحت حديث الأمم المتحدة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مباراة مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم أصبحت حديثًا على مستوى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة قالت إن اللي عمله المنتخب الأرجنتيني درس في الإصرار وعدم الاستسلام، وإن الفريق فضل يحارب لحد آخر دقيقة، واعتبرت إن دي نفس الروح اللي العالم محتاجها علشان يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنتي تعلمي كيف تم الفوز"، مؤكدا أن وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، أكد أن الإصرار عامل مهم، لكنه لا يكفي بمفرده لتحقيق الفوز، وأن العدالة تظل عنصرًا أساسيًا للوصول إلى النتائج المرجوة.

وتابع أن الشعب المصري، رغم حزنه بالظلم التحكيمي وموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتمسك بالأمل والإصرار، مؤكدًا أن هذه التجربة ستكون دافعًا قويًا قبل المشاركة في كأس العالم المقبلة.

تحقيق مزيد من الانتصارات

وشدد على أن عزيمة اللاعبين وإصرارهم تمثل مصدر فخر، وأن المنتخب المصري قادر على تحقيق مزيد من الانتصارات في المستقبل.