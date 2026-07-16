محافظ الدقهلية يتفقد القافلة البيطرية المجانية بالسنبلاوين ويؤكد على التحصين والوقاية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية البيطرية المجانية المنعقدة بمدينة السنبلاوين، وذلك بحضور الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، أحمد عرفة، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتابع المحافظ جهود القافلة التي شملت علاج رؤوس الماشية (الأبقار والجاموس)، وتجريع الأغنام والماعز، إلى جانب تجريع الطيور (الدواجن والبط والإوز والرومي والسمان والحمام) ضد الطفيليات الداخلية والخارجية. كما تضمنت الأعمال تقديم العلاج للحيوانات الأليفة، وتطعيمها ضد مرض السعار، وإجراء الفحص بالسونار لعدد من رؤوس الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والخيول.

واطّلع المحافظ على سير العمل في تقديم الكشف والعلاج بالمجان لجميع الحيوانات والطيور، وإجراء الفحص التناسلي للإناث، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد البيطري للمزارعين، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، وفحص عدد من العينات بهدف التشخيص الدقيق، وصرف العلاج المناسب فور اكتشاف أي إصابة.

وأكد محافظ الدقهلية أن التحصين والوقاية بشكل دوري ضرورتان للحفاظ على الثروة الحيوانية، ووجه المحافظ، الدكتور أحمد السباعي، وكيل الوزارة ومدير المديرية، باستمرار تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية المجانية، لتقديم كافة الخدمات البيطرية، بحيث تشمل جميع قرى مراكز المحافظة، معربا عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم القافلة والمشاركين فيها من الطب البيطري وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني.