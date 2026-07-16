القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مطعم بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر مالك أحد المطاعم من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي على المطعم ملكه والعاملين به باستخدام أسلحة بيضاء وتهديده بإضرام النيران به في الدقهلية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك مطعم ، 5 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح سطحى بالجسم" – مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) وطرف ثان (4 أشخاص – مقيمون بذات الدائرة) لخلافات بينهم حول الخدمة بالمطعم المشار إليه، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضُبط بإرشادهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدي) وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.