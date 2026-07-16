استكمال محاكمة 5 متهمين بـ«خلية داعش السيدة زينب».. السبت

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت المقبل 18 يوليو 2026، محاكمة 5 متهمين، في القضية رقم 10066 جنايات السيدة زينب، بتهمة الانضمام لداعش، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش السيدة زينب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2023، وحتى 9 يناير من عام 2025، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين اتهامات بالترويج بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام مواقع التواصل من بينها التليجرام لتبادل الرسائل فيما بينهم.