حالة الطقس اليوم السبت 18 يوليو 2026

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم السبت الموافق 18 يوليو طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، ومع تقدم ساعات النهار، تشهد البلاد طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يتحول الطقس خلال ساعات الليل ليكون مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء أيضًا.

ونوهت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية.

وتحذر الأرصاد قائدي المركبات من شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر، وتحديدًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 18 يوليو 2026

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في الظل والمحسوسة اليوم السبت كالتالي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 38

السواحل الشمالية 31 35

الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43