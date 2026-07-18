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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| أنشطة ثقافية لشارع الفن ومكتبةمصر العامة.. وجولات ميدانية لمتابعة الخدمات الجماهيرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 17/7/2026 أحداث متنوعة .

تواصلت فعاليات "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان ضمن برنامج شهر يوليو وطوال فترة الصيف، حيث تستمر الفعاليات يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وفرع ثقافة أسوان، بهدف دعم الحركة الفنية والثقافية وإتاحة الفرصة للمواهب الإبداعية للتعبير عن قدراتها فى أجواء مفتوحة تعزز التفاعل المجتمعى.

برعاية المحافظ.. مواصلة فعاليات شارع الفن بميدان المحطة في أسوان

تركيب 250 كشاف إنارة جديداً يعمل بالطاقة الشمسية بطول 7 كم، بدءاً من موقع مصنع تدوير المخلفات وحتى المنطقة السكنية، وذلك من إجمالى طول طريق السد العالى شرق البالغ 10 كم، بعد الإنتهاء مسبقاً من تنفيذ أعمال الإنارة بطول 3 كم، فضلاً عن تركيب وزراعة 45 عمود إنارة جديداً، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطريق الحيوى الذى يشهد حركة مرورية مستمرة ، وتم ذلك بإشراف من محمد ربيع نائب رئيس المدينة ، والمهندسة مروة جمال بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية .

محافظ أسوان: تركيب 295 عمودا وكشافات بالطاقة الشمسية بطول 10 كم بطريق السد العالي.. صور

جهود متنوعة

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة داخل وحدة طب الأسرة بقرية السلسلة التابعة للوحدة المحلية القروية بالمنشية بمركز كوم أمبو، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل بالوحدة.


محافظ أسوان يتفقد وحدة طب الأسرة بالسلسلة في كوم أمبو

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أنشطة مكتبة مصر العامة ، والتى تضم تنفيذ أجندة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية والفنية، بمتابعة السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وبإشراف الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، بما يسهم فى تنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز الوعى المجتمعي.


محافظ أسوان يتابع أنشطة مكتبة مصر العامة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على لقاء المواطنين بقرية السلسلة بكوم أمبو والإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم .

موجهاً الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة الموضوعات التى تم طرحها، والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بما يحقق سرعة الإستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين ..ويؤكد سرعة الإستجابة لشكاواهم

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على عقد لقاء جماهيرى موسع مع أهالى قرية السلسلة التابعة لقروى المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو، بحضور القيادات التنفيذية، للإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم، والتوجيه بسرعة التعامل معها بما يلبى تطلعات المواطنين.


محافظ أسوان يعقد لقاء جماهيريا مع أهالي السلسلة بـ كوم أمبو

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