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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين ..ويؤكد سرعة الإستجابة لشكاواهم

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على لقاء المواطنين بقرية السلسلة بكوم أمبو والإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم .

موجهاً الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة الموضوعات التى تم طرحها، والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بما يحقق سرعة الإستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التواصل الميدانى ركيزة أساسية للعمل التنفيذى
وأكد محافظ أسوان أن التواجد الميدانى والإحتكاك المباشر بالمواطنين يمثلان أحد أهم محاور العمل التنفيذى، لما يسهمان به فى الوقوف على إحتياجات المواطنين على أرض الواقع، والتعرف على التحديات التى تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، بما يعزز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى.

الإرتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة
وأشار عمرو لاشين إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات فى مختلف القطاعات، والإستجابة الفورية للمطالب الجماهيرية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة، والإرتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين فى مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.


جهود متنوعة

تواصل محافظة أسوان نهجها فى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال اللقاءات الميدانية، بما يسهم فى سرعة رصد الإحتياجات والإستجابة لها، وتحسين مستوى الخدمات.

وكان قد أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد الرحمة بالسلسلة التابعة لقروى المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو ، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، واللواء سمير البلاصى رئيس المدينة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

خطبة الجمعة تؤكد أهمية "حق الطريق" وترسيخ القيم المجتمعية
وجاءت خطبة الجمعة بعنوان "حق الطريق"، حيث تناولت أهمية الإلتزام بالآداب والقيم الإسلامية فى التعامل مع الآخرين، والحفاظ على المرافق العامة، وإحترام حقوق الطريق، بما يعزز التماسك المجتمعى، وينشر قيم التعاون والإحترام والمسؤولية بين أفراد المجتمع.

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