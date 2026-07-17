محافظ أسوان يعقد لقاء جماهيريا مع أهالي السلسلة بـ كوم أمبو

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على عقد لقاء جماهيرى موسع مع أهالى قرية السلسلة التابعة لقروى المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو، بحضور القيادات التنفيذية، للإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم، والتوجيه بسرعة التعامل معها بما يلبى تطلعات المواطنين.



توجيهات فورية لتلبية المطالب الجماهيرية

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمختلف قطاعات العمل العام بسرعة وضع الحلول العاجلة للمطالب التى طرحها الأهالى، حيث وجه بدراسة إنشاء مكتب بريد بالقرية وفقاً للإشتراطات والمواصفات المطلوبة، مع توفير سيارة بريد متنقلة لتقديم مختلف الخدمات البريدية، وخاصة لكبار السن، بما يخفف عنهم مشقة الإنتقال إلى المناطق الأخرى.

رفع كفاءة الخدمات وتحقيق السلامة للمواطنين

كما كلف المحافظ بسرعة إنشاء 4 مطبات صناعية بالطريق الزراعى الشرقى (أسوان / القاهرة) فى نطاق قرية السلسلة، لتحقيق التهدئة المرورية المطلوبة، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، فضلاً عن توجيه مسئولى قطاع الكهرباء بسرعة إنهاء مشكلة إنخفاض التيار الكهربائى، والعمل على توفير حلول عاجلة لمشكلة مياه الرى بما يضمن خدمة الأراضى الزراعية بالمنطقة.



دعم العملية التعليمية والإستجابة للإحتياجات المستقبلية

وفى قطاع التعليم، وجه المهندس عمرو لاشين بسرعة إستكمال إنشاء المدرسة الإبتدائية الجديدة، بما يسهم فى إستيعاب الكثافات الطلابية المتزايدة، خاصة وأن مدرسة جبل السلسلة الإبتدائية تضم حالياً 12 فصلاً وتستوعب نحو 350 تلميذاً وتلميذة، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويواكب الزيادة السكانية.

لقاءات جماهيرية



جولة ميدانية لرصد الواقع على الطبيعة

وكان محافظ أسوان قد أجرى قبل اللقاء الجماهيرى جولة ميدانية مترجلاً على الأقدام داخل قرية السلسلة، برفقة عدد من الأهالى، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، والوقوف على أبرز الإحتياجات، موجهاً بسرعة التدخل الفورى للتعامل مع الملاحظات والمطالب التى تم رصدها وفقاً للإمكانيات المتاحة.



التواصل المباشر نهج ثابت لخدمة المواطنين



وأكد المهندس عمرو لاشين أن اللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية تمثل أحد أهم أدوات العمل التنفيذى، لما توفره من فرصة للإستماع المباشر للمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم الحقيقية، بما يسهم فى سرعة إتخاذ القرارات المناسبة، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أنحاء المحافظة.

حضور القيادات التنفيذية



جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، فضلاً عن ناصر عبده عمدة القرية، والعديد من أهالى القرية.



تواصل محافظة أسوان تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال اللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية، بما يسهم فى سرعة الإستجابة للمطالب، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى، دعماً لمسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040.