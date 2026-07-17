محافظ أسوان يتفقد وحدة طب الأسرة بالسلسلة في كوم أمبو

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة داخل وحدة طب الأسرة بقرية السلسلة التابعة للوحدة المحلية القروية بالمنشية بمركز كوم أمبو، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل بالوحدة.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.



رصد أوجه القصور داخل الوحدة الصحية



كشفت الجولة عن العديد من أوجه القصور فى الخدمات الطبية والعلاجية، وعلى الفور وجه محافظ أسوان مسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية عن سرعة تشغيل الوحدة بشكل متكامل من خلال توفير طاقم الأطباء، فضلاً عن توفير الأدوية، علاوة على زيادة الأمصال، مع سرعة إصلاح الغرفة المخصصة لتشغيل السيستم الخاص بملفات المتتفعين حتى يتسنى لهم الإستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.



تكليفات عاجلة لتشغيل الوحدة بكامل طاقتها



وعلى الفور وجه المهندس عمرو لاشين مسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة التشغيل الكامل للوحدة، من خلال توفير طاقم الأطباء فى مختلف التخصصات، ودعم الوحدة بالأدوية اللازمة، وزيادة كميات الأمصال، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

جهود متنوعة



سرعة إصلاح منظومة ملفات المنتفعين



كما كلف محافظ أسوان بسرعة إصلاح الغرفة المخصصة لتشغيل السيستم الخاص بملفات المنتفعين، بما يتيح سرعة إدراج بياناتهم وتمكينهم من الإستفادة الكاملة من خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل دون أى معوقات.

مهلة أسبوعا لإنهاء جميع الملاحظات



وشدد المهندس عمرو لاشين على مسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة تنفيذ جميع التكليفات خلال أسبوع على الأكثر، مع المتابعة المستمرة لإنتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بما يلبى إحتياجات نحو 7 آلاف نسمة من أهالى قرية السلسلة، ويحقق أعلى مستويات الجودة فى الخدمة الصحية.



استمرار الجولات الميدانية لتحسين الخدمات

وأكد محافظ أسوان أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل بمختلف القطاعات الخدمية، وخاصة القطاع الصحى، لرصد أى ملاحظات على أرض الواقع، والتعامل الفورى معها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الإستجابة السريعة لإحتياجاتهم.

مرافقو المحافظ

رافق المحافظ خلال الجولة أسامة رزق نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، فضلاً عن ناصر عبده عمدة القرية، والعديد من أهالى القرية.