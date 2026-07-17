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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تركيب 295 عمودا وكشافات بالطاقة الشمسية بطول 10 كم بطريق السد العالي.. صور

إنارة طريق السد العالى
إنارة طريق السد العالى
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال دعم منظومة الإنارة العامة بطريق السد العالى شرق، بما يسهم فى تعزيز عوامل السلامة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمترددين على الطريق.

250 كشاف إنارة جديداً بطول 7 كم
تضمنت الأعمال تركيب 250 كشاف إنارة جديداً يعمل بالطاقة الشمسية بطول 7 كم، بدءاً من موقع مصنع تدوير المخلفات وحتى المنطقة السكنية، وذلك من إجمالى طول طريق السد العالى شرق البالغ 10 كم، بعد الإنتهاء مسبقاً من تنفيذ أعمال الإنارة بطول 3 كم، فضلاً عن تركيب وزراعة 45 عمود إنارة جديداً، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطريق الحيوى الذى يشهد حركة مرورية مستمرة ، وتم ذلك بإشراف من محمد ربيع نائب رئيس المدينة ، والمهندسة مروة جمال بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية .

تعزيز السلامة والحد من الحوادث
وأكد المهندس عمرو لاشين أن المشروع يستهدف الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمترددين على طريق السد العالى شرق، والحد من الحوادث المرورية، مع توفير بيئة أكثر أماناً للمركبات والمشاة، مشيراً إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمات بما يلبى إحتياجات المواطنين ويواكب معدلات التنمية المتسارعة.

جهود متنوعة

الاعتماد على الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار محافظ أسوان إلى أن تنفيذ منظومة الإنارة بالطاقة الشمسية يعكس توجه الدولة نحو التوسع فى إستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم فى ترشيد إستهلاك الكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل، وتحقيق الإستدامة البيئية، بالتوازى مع رفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية داخل المحافظة.

تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الطرق والخدمات
وأوضح عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية، وتحسين منظومة الإنارة العامة، بما يحقق السيولة المرورية، ويعزز عوامل الأمن والسلامة، ويوفر بيئة حضارية تليق بالمواطنين والزائرين، فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة.

يمثل دعم منظومة الإنارة بطريق السد العالى شرق خطوة جديدة ضمن جهود محافظة أسوان لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، من خلال الإعتماد على الطاقة الشمسية ورفع كفاءة الطرق، بما يعزز السلامة المرورية، ويحافظ على أرواح المواطنين، ويواكب مستهدفات رؤية أسوان 2040 فى تحقيق التنمية المستدامة.

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