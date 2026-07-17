برعاية المحافظ.. مواصلة فعاليات شارع الفن بميدان المحطة في أسوان

تواصلت فعاليات "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان ضمن برنامج شهر يوليو وطوال فترة الصيف، حيث تستمر الفعاليات يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وفرع ثقافة أسوان، بهدف دعم الحركة الفنية والثقافية وإتاحة الفرصة للمواهب الإبداعية للتعبير عن قدراتها فى أجواء مفتوحة تعزز التفاعل المجتمعى.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتواكباً مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وفى إطار رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، ووفقاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالإهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية، وتوفير مساحات للإبداع فى الأماكن العامة.

عروض فنية متنوعة تجذب المواطنين والزائرين

وشهدت الفعاليات تقديم باقة متنوعة من العروض الفنية، تضمنت فقرات لفريق كورال الأطفال بقصر ثقافة العقاد، ومسرح العرائس، إلى جانب تقديم عدد من المواهب الفنية الشابة التى نالت إعجاب الحضور، وأسهمت فى إضفاء أجواء من البهجة والحيوية بميدان المحطة.

ورش فنية لتنمية المواهب والإبداع

كما تضمنت الفعاليات تنظيم ورش فنية للأطفال، استهدفت تنمية المهارات الإبداعية واكتشاف المواهب الفنية فى مختلف المجالات، من خلال أنشطة تفاعلية وترفيهية ساهمت فى تنمية الحس الفنى لدى الأطفال، وإثراء الفعاليات بمزيد من التفاعل والمشاركة المجتمعية.

شارع الفن

دعم الثقافة فى الأماكن العامة

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تحرص على استمرار تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية فى الميادين والأماكن العامة، لما لها من دور فى نشر الثقافة والفنون، وإكتشاف ورعاية الموهوبين، وإضفاء أجواء حضارية وترفيهية للمواطنين والزائرين، بما يعكس الوجه الحضارى والسياحى لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ فعاليات "شارع الفن" كمنصة مفتوحة للإبداع والثقافة، بما يسهم فى دعم المواهب الشابة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر البهجة بين المواطنين، فى إطار جهود بناء الإنسان وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040.