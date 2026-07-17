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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع أنشطة مكتبة مصر العامة

أنشطة مكتبة مصر العامة
أنشطة مكتبة مصر العامة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أنشطة مكتبة مصر العامة ، والتى تضم تنفيذ أجندة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية والفنية، بمتابعة السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وبإشراف الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، بما يسهم فى تنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز الوعى المجتمعي.

فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستثمار فى الإنسان، وتنفيذاً لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وفى إطار رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

برامج متنوعة لدعم الثقافة والإبداع

وشهدت المكتبة تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث شاركت فى فعاليات "شارع الفن" بميدان المحطة من خلال عروض الكورال والفرقة الإستعراضية، إلى جانب أنشطة المكتبة المتنقلة التى جابت عدداً من مراكز الشباب لنشر الثقافة وتشجيع القراءة بين الأطفال والنشء.

تأهيل الشباب وتنمية المهارات

كما نظمت المكتبة برامج تدريبية فى الذكاء الإصطناعى، والجرافيك، وبرمجة الألعاب، واللغات، والحساب الذهنى والخط العربى، فضلاً عن تقديم برامج تعليمية لطلاب الثانوية العامة، بما يدعم تأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية قدراتهم العلمية والإبداعية.

جهود متنوعة

رعاية الأطفال وتمكين ذوى الهمم
واهتمت المكتبة بتنفيذ معسكرات صيفية وورش فنية للأطفال، إلى جانب مبادرات متخصصة لتمكين ودمج ذوى الهمم، شملت أنشطة تعليمية وفنية، وتعليم القراءة والكتابة بطريقة برايل للمكفوفين، بما يعزز مشاركتهم المجتمعية وتنمية قدراتهم.

نشر الوعى وترسيخ الهوية الوطنية

كما واصلت المكتبة تنظيم الندوات والصالون الثقافى للتعريف بتاريخ وآثار ومعابد أسوان، بما يسهم فى نشر الوعى الثقافى، وترسيخ قيم الإنتماء والإعتزاز بالهوية الوطنية لدى النشء والشباب.


تواصل مكتبة مصر العامة بأسوان أداء رسالتها الثقافية والتعليمية من خلال برامج متكاملة تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز بناء الإنسان، وتنمية المهارات، وإكتشاف المواهب، دعماً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

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