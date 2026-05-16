زيلينسكي: الأسلحة الأوكرانية ضربت أهدافا على بعد ألف كيلومتر داخل روسيا

شنت القوات الأوكرانية عدة أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك ضربات على أهداف تقع على بعد حوالي الف كيلومتر داخل العمق الروسي من خط المواجهة، على مدار هذا الاسبوع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر فيديو نشره على منصة "فيسبوك": ضرباتنا كانت بعيدة المدى هذا الأسبوع، وتابع "ولا تزال معظم العمليات مستمرة لذا فإن الفيديو لا يوثق سوى جزء من نتائجنا. لقد تم استهداف طائرة برمائية لمكافحة الحرائق من طراز بييريف-200 ومروحية من طراز كا-27 وسفينة شحن تحمل ذخيرة ونظام صواريخ أرض جو ومدفع من طراز بانتسير-إس 1 ونظام صواريخ أرض جو من طراز تور، ووحدة اتصالات من طراز ريدات-2 يو إس وطائرات مسيرة والعديد من الأهداف الأخرى"، وفقا لوكالة يوكرينفورم.

وصرح زيلينسكي بأن هذه العمليات رد فعل على ما تفعله روسيا.

وأكد على الاستمرار في مواصلة توسيع نطاق هذه العقوبات وزيادتها. وأضاف أن الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى استهدفت منشآت وسفن صناعة النفط الروسية على بعد حوالي ألف كيلومتر من خط المواجهة.

وأفاد الرئيس الأوكراني بأن بلاده تواصل قصف أهداف روسية ردا على هجمات روسيا على الأراضي الأوكرانية. تحديدًا إلى منشآت صناعة الغاز في منطقة أورينبورج التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن أوكرانيا.