طريقة عمل أرز معمر بالدجاج والقشطة.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نهال الشناوي، مقدمة برنامج جديد و سريع على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز معمر بالدجاج والقشطة، فهو من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك في المنزل.

مقادير أرز معمر بالدجاج والقشطة



● 2 كوب أرز مصري

● ½ كيلو دجاج فيليه مكعبات

● 150 جرام قشطة

● 2 كوب لبن

● 1 كوب مرقة دجاج

● رشة فلفل أسود

● 2 مكعب زبدة

● 1 ملعقة زيت

● ½ كوب كريمة طهي

● ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير أرز معمر بالدجاج والقشطة



في وعاء يشوح الدجاج مع الزبدة ثم يضاف الملح والفلفل ومكعب المرقة

يضاف الأرز والقشطة واللبن والمرقة والكريمة

يدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج

يقدم