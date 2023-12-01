محمود جابر: قطاع الناشئين منجم الذهب لأي ناد

أكد محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، أن قطاع الناشئن دائما يكون منجم الذهب لأى نادي.

وقال جابر فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: "قطاع الناشئين لنادي الإسماعيلي دائما مليئا بالمواهب من خلال قطاع الناشئين وأفرز عبد الله الشحات وعبد الله السعيد وحسني عبد ربه والعديد من النجوم الذين لمع بريقهم مع الفريق الأول ومنتخب مصر".

,أشاد محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، بالروح العالية لفريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة منذ تولي معتمد جمال المهمة الفنية للفريق الأبيض.

وقال :لاعبو الزمالك شعروا بخطورة الموقف خلال الفترة الماضية لذلك بدأوا فى التطور وتحسين الأداء واللعب بالروح العالية وخاصة مع تولي معتمد جمال المسؤولية.

وأضاف: "الأندية الجماهيرية هي التى تمنح شكل للمسابقة وأتمني عودة الأندية مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد".