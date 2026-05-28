سعر الريال السعودي في البنوك المصرية



شهد سعر صرف الريال السعودي تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، أول أيام عيد الأضحى المبارك، رغم ارتفاع الطلب عليه مع بدء موسم الحج 1447 هجريًا.



أسعار البنوك



سجل بنك أبوظبي الإسلامي 13.93 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي الكويتي 13.91 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.



ووصل السعر في بنك CIB إلى 13.89 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع، فيما سجل بنك المصري الخليجي 13.90 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

كما بلغ في بنك الإسكندرية 13.82 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع، وسجل بنك قناة السويس 13.86 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.



اقل سعر



سجل بنك المصرف المتحد أقل سعر عند 13.47 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، فيما تراجع في بنك الكويت الوطني إلى 13.76 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع.

المركزي المصري

وسجل البنك المركزي المصري سعر 13.92 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، بمتوسط عام بلغ نحو 13.90 جنيه للريال السعودي.



تحركات السوق

وتشير بيانات السوق إلى استمرار تراجع الريال دون مستوى 14 جنيهًا في أغلب البنوك، وسط تباين واضح في أسعار البيع والشراء بين البنوك العاملة في مصر.