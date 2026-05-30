ملابس خادشة وإيحاءات خارجة.. القبض على راقصة في شرم الشيخ بسبب مقاطع مخلة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فنانة إستعراضية بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ بجنوب سيناء ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.