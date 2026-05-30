المزاح تحول إلى معركة بالحجارة والعصي .. الداخلية تضبط 17 شخصًا في مشاجرة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.



وبالفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم 8 أشخاص وطرف ثان يضم 9 أشخاص، وجميعهم من العمال والمزارعين العاملين في رعي الأغنام، ويقيمون بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.



وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات نشبت بينهم نتيجة المزاح والتنمر المتبادل، ما تطور إلى تعدٍ بالضرب باستخدام عصي خشبية والتراشق بالحجارة.



وأسفرت الواقعة عن إصابة أحد المواطنين الذي تصادف مروره بمكان المشاجرة بجرح قطعي في فروة الرأس، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم العصي الخشبية المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.