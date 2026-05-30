خلاف على عقد إيجار يتحول إلى مشاجرات وتبادل اتهامات بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا إدعاء القائمة على النشر قيام الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بتلفيق القضايا لنجليها.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 23/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بحدوث مشاجرة داخل إحدى الشقق السكنية بين طرف أول (موظف"مصاب بجرح بالعين") ، وطرف ثان : (القائمة على النشر، زوج شقيقتها، نجليها، صديقهما) لخلافات بينهم حول عقد إيجار شقة "تنازل أحد الأشخاص للطرف الأول عنها" فقاموا على إثر ذلك بالتعدى على بعضهم بالضرب، مما أدى لحدوث إصابة الطرف الأول المشار إليها لذات الخلافات ، وأمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وبتاريخ 25 الجارى تبلغ من "المتنازل للطرف الأول عن عقد الشقة المنوه عنه" بتضرره من نجلى الشاكية وصديقهما وزوج شقيقة الشاكية لقيامهم بكسر باب الشقة والإستيلاء على محتوياتها والتعدى عليه بالسب والتهديد بالإيذاء .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والقائمة على النشر.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



