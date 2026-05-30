مزوّدها علينا ليه | مشاجرة بألفاظ خارجة بي سوداني وصاحب ماركت بعين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالتعدى على مالك محل بالسب بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل بقالة – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبسؤاله قرر بتضرره من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بالتعدى عليه بالسب حال شرائه بعض المستلزمات من المحل ملكه.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين مالك المحل لخلافات حول قيمة بعض المستلزمات قاما على أثرها بالتعدى على بعضهما بالسب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



