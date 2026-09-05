لينوفو تطلق IdeaPad Vibe.. لابتوب اقتصادي بتصميم فاخر وألوان غير تقليدية

كشفت شركة لينوفو Lenovo، خلال معرض IFA 2026 المقام في برلين، عن حاسوبها المحمول الجديد IdeaPad Vibe، الذي يجمع بين التصميم الفاخر والسعر الاقتصادي، مع مجموعة واسعة من خيارات الألوان والمواصفات والتخصيص.

ويأتي الجهاز بحجمين مختلفين للشاشة، مع خيارات متعددة للمعالجات، إلى جانب إمكانية ترقية ذاكرة الوصول العشوائي رام ووحدة التخزين، ما يمنح المستخدمين مساحة أكبر لتخصيص مواصفات الجهاز وفق احتياجاتهم.

يبدأ من 699 دولارا



بحسب بيان الشركة، سيطرح IdeaPad Vibe في الأسواق اعتبارا من أكتوبر بمعالجات AMD Ryzen AI 400، على أن تصل إصدارات أخرى بمعالجات Qualcomm Snapdragon X في نوفمبر، بسعر يبدأ من 699.99 دولارا.

كما تعمل لينوفو على تطوير إصدارات إضافية من الجهاز مزودة بمعالجات إنتل.

ووصفت الشركة الجهاز بأنه “حاسوب شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي، جاهز للأداء ومصمم ليتميز، بغض النظر عن أسلوب المستخدم”.

IdeaPad Vibe

شاشتان و7 ألوان



يتوفر IdeaPad Vibe بخيارين لحجم الشاشة، هما 14 و15 بوصة، ويبدأ وزن الإصدار الأصغر من 2.87 رطل (نحو 1.3 كجم)، بينما يبلغ وزن الإصدار الأكبر 3.31 رطل (نحو 1.5 كجم).

وتتيح لينوفو كلا الحجمين مع معالجات AMD أو كوالكوم ضمن الفئة السعرية التي تبدأ من 700 دولار، من دون تكلفة إضافية مقابل اختيار الشاشة الأكبر.

أما الألوان، فطرحت الشركة الجهاز بسبعة خيارات طورتها بالتعاون مع معهد لون بانتون، وهي:

- الأزرق الهادئ

- الأزرق المزاجي

- البنفسجي الحالم

- الرمادي الهادئ

- المرجاني المتوهج

- الذهبي الجريء

- الأخضر الهادئ



كما ستبيع لينوفو أغطية مفاتيح قابلة للتبديل، لإتاحة مزيد من خيارات التخصيص وإضفاء طابع شخصي على الجهاز.

هيكل معدني وإصدارات مختلفة



تأتي معظم إصدارات IdeaPad Vibe بهيكل مصنوع بالكامل من المعدن، على غرار جهاز MacBook Neo، بينما ستجمع بعض الطرازات المزودة بمعالجات AMD بين هيكل معدني وغطاء سفلي بلاستيكي ذي تصميم مضلع.

وعندما سئل متحدث باسم لينوفو عن الفروق في الأسعار والمواصفات بين أنواع التصميم المختلفة، أوضح أن تحديد هذه الفروقات "صعب في الوقت الحالي"، مع توقع الكشف عن مزيد من التفاصيل عند بدء طرح الجهاز رسميا.