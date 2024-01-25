طفل أزهري عمره 7 سنوات يحفظ 10 متون شرعية وعربية

استقبل د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، طفلًا أزهريًا عمره 7 سنوات يحفظ 10 متون عربية وشرعية، خلال تواجدهما بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشادا بجهود أبويه ومعلميه في رعايتهم له، واهتمامهم بتحصيله لعلم المتون، هذا المسلك الصعب الذي ينصرف عنه كثير من الآباء، في هذه السن المبكرة، متمنيان له مستقبلًا مشرقًا وحافلًا بالنجاح والتميز.

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، إقبالًا كثيفًا، في يومه الأول، مع توافد وحرص الجمهور من مختلف الفئات العمرية والجنسيات المختلفة، على الاستفسار عن الفتاوى والتساؤلات المُلحة بالنسبة لهم، والحصول على النصائح والمشورة في مختلف الموضوعات والقضايا الدينية والعقائدية والاجتماعية وقضايا المواريث والزواج والأسرة والشباب والمرأة وكيفية التعامل مع الأبناء وطلاب المدارس والجامعات.