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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل أكبر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار أعلى  سعر دولار في البنوك المصرية مع أول تعاملات له اليوم الأربعاء 23-9-2026 علي مستوي البنوك المصرية.

آخر تحديث لأكبر  سعر دولار

تضمن آخر تحديث لـأعلي سعر دولار 51.89 جنيها للشراء و 51.99 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامير

سعر الدولار اليوم

ويستمر ثبات سعر الدولار دون تغيير مع بدء العمل في البنوك خلال التداولات الصباحية بعد ان فقد 31 قرشًا في تعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.55 جنيها للشراء و 51.65 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار 51.5 جنيها للشراء و51.6 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.52 جنيها للشراء و 51.62 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 51.53 جنيها للشراء و 51.63 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 51.55 جنيها للشراء و 51.65 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، المصرف المتحد".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.57 جنيها للشراء و 51.67 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،التنمية الصناعية، الاسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، نكست"

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 51.89 جنيها للشراء و 51.99 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر ثاني أعلي دولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي وقناة السويس.

تحويلات المصريين في الخارج

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير حتي يوليو 2026، بمعدل 28.1% علي أساس سنوي.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري قبل قليل إن حجم تلك التحويلات زادت إلي  لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق). 

أوضح البنك المركزي المصري أن التحويلات واصلت مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت بمعدل 20.0% خلال شهر يوليو 2026 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025).

اقل سعر دولار اعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر الدولار مقابل الجنيه

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