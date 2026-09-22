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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حجازي: مصر وقبرص واليونان تربطهم علاقات تاريخية سياسية واقتصادية قوية

السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،
السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،
هاني حسين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وصول العلاقات بين الدول إلى مستوى التنسيق الدفاعي يمثل دلالة على البعد الاستراتيجي المتكامل لهذه العلاقات.

 منطقة شرق المتوسط

وأوضح حجازي خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية شروق عماد الدين، أن مصر ترتبط بقبرص واليونان بعلاقات تاريخية راسخة، تشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية والسياسية، وتمتد حاليًا إلى البعد العسكري، بما يعكس أهمية التعاون بين الدول الثلاث في منطقة شرق المتوسط.

وأشار إلى أن التعاون والتنسيق المصري اليوناني، خاصة بعد تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة، يؤكد الطابع الاستراتيجي والمتعدد الأبعاد للقاءات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، موضحًا أن القاهرة وأثينا ونيقوسيا تتجه نحو تعزيز شراكات مهمة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة.

التطورات الإقليمية تستدعي استمرار التنسيق

وأضاف أن التطورات الإقليمية تستدعي استمرار التنسيق والتشاور الاستراتيجي بين الدول الثلاث، على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأكد حجازي أن مصر واليونان ترتبطان كذلك بتعاون مهم في ملف الطاقة، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، موضحًا أن أمن الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الدول الثلاث، باعتبارها أطرافًا فاعلة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

ولفت إلى أن التعاون المصري القبرصي اليوناني يمثل آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن تداعيات أزمات المنطقة تمتد إلى أوروبا، في ظل الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية.

وأوضح أن ارتباط قبرص واليونان بملف الطاقة في شرق المتوسط يعزز أهمية التنسيق بين الدول الثلاث، كما أن تطور العلاقات المصرية التركية يمكن أن يفتح المجال أمام مزيد من التعاون والتفاهم بين دول المنطقة.

الخارجية مصر قبرص اليونان السفير محمد حجازي

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