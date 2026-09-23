ضبط 8 أطنان سكر و7600 كيلو عسل و6 أطنان سمن فاسد بالمنبا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين وسلامتهم.

وفي هذا السياق، نفذت لجنة حماية المستهلك رقم (49)، برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، حملة رقابية مكثفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين، استهدفت عددًا من الأسواق والمنشآت الغذائية بمركز أبوقرقاص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر وضبط نحو 8 أطنان من السكر غير صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على 7600 لتر من العسل الأبيض بأحد المنشآت، بعد ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي نتيجة تغير خواصه الطبيعية وظهور نمو فطري على سطحه، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز بني مزار، أسفرت حملة رقابية أخرى عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 6 أطنان و480 كيلوجرامًا من السمن، إلى جانب نحو 1.5 طن من الدواجن وقطع الدواجن وأجزاء الدواجن واللحوم والبط واللحوم المفرومة واللانشون والمورتديلا والبسطرمة وجبنة الموتزاريلا، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

