البيض المسلوق في التلاجة.. كام يوم يفضل آمنًا للأكل؟

يعتبر البيض المسلوق من الأطعمة العملية التي تلجأ إليها كثير من الأسر لتحضير وجبات الإفطار أو الساندوتشات مسبقًا، لكن تخزينه لفترة طويلة في الثلاجة يثير سؤالًا مهمًا: كام يوم يفضل البيض المسلوق آمنًا للأكل؟

وتوضح إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن البيض المسلوق جيد الطهي يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة تصل إلى 7 أيام بعد الطهي، سواء كان بقشره أو تم تقشيره، بشرط الالتزام بقواعد التبريد والتخزين الآمن.

البيض المسلوق يعيش كام يوم في التلاجة؟

يمكن تناول البيض المسلوق خلال أسبوع من تاريخ سلقه إذا تم وضعه في الثلاجة بشكل صحيح.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحفظ البيض المسلوق، سواء كان بقشره أو مقشرًا، لمدة لا تتجاوز أسبوعًا بعد الطهي. كما توصي وزارة الزراعة الأمريكية بنفس المدة للبيض المطهو جيدًا.

لذلك، إذا تم سلق البيض يوم السبت، فإن أفضل قاعدة عملية هي اعتباره صالحًا للتناول حتى الجمعة التالية، طالما تم تبريده وحفظه بصورة سليمة.

هل يمكن تخزين البيض المسلوق بقشره؟

نعم، يمكن الاحتفاظ بالبيض المسلوق في الثلاجة بقشره، كما يمكن تخزينه بعد تقشيره، والمدة الموصى بها في الحالتين تصل إلى 7 أيام.

لكن عند تقشير البيض، يفضل وضعه في وعاء نظيف ومغلق أو حاوية مخصصة لحفظ الطعام داخل الثلاجة، لتقليل تعرضه للملوثات والروائح الموجودة في الثلاجة.

وتؤكد إدارة الغذاء والدواء أهمية حفظ الأطعمة المبردة في أوعية أو أكياس مغلقة، مع الحفاظ على نظافة الثلاجة.

أهم قاعدة: دخليه التلاجة بسرعة

الخطأ الذي يجب الانتباه إليه ليس فقط عدد الأيام التي يقضيها البيض داخل الثلاجة، ولكن المدة التي يظل خلالها خارجها بعد السلق.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بتبريد البيض المطهو خلال ساعتين من الطهي، وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين. وإذا كانت درجة حرارة الجو أعلى من 32 درجة مئوية تقريبًا، تنخفض المدة الآمنة خارج الثلاجة إلى ساعة واحدة.

وهذا مهم بشكل خاص في الأجواء الحارة، لأن ارتفاع درجة الحرارة يساعد على نمو البكتيريا بصورة أسرع.

هل الأفضل حفظ البيض المسلوق في باب التلاجة؟

رغم أن كثيرًا من الثلاجات تحتوي على مكان مخصص للبيض في الباب، فإن وزارة الزراعة الأمريكية تنصح بحفظ البيض في الجزء الداخلي من الثلاجة بدلًا من الباب، لأن درجة الحرارة في الباب تتغير أكثر نتيجة فتحه وإغلاقه المتكرر.

والقاعدة نفسها مفيدة عند تخزين البيض المسلوق: ضعيه في مكان بارد ومستقر الحرارة داخل الثلاجة، وليس في المكان الأكثر تعرضًا لتغير درجات الحرارة.

هل رائحة البيض تكشف إذا كان آمنًا؟

لا ينبغي الاعتماد على الرائحة أو الشكل وحدهما للحكم على سلامة الطعام.

وتشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن المظهر والرائحة ليسا دائمًا وسيلة موثوقة لتحديد سلامة الأطعمة، لذلك فإن الالتزام بمدة التخزين ودرجة الحرارة وطريقة التعامل مع الطعام أكثر أهمية.

وبالتالي، إذا تجاوز البيض المسلوق مدة الأسبوع الموصى بها، فمن الأفضل التخلص منه بدلًا من الاعتماد على الرائحة وحدها.

ماذا عن البيض الذي ظل خارج الثلاجة؟

إذا تركتِ البيض المسلوق على رخامة المطبخ أو السفرة لفترة طويلة، فلا يكفي وضعه في الثلاجة بعد ذلك لاستعادة سلامته.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بالتخلص من البيض المطهو إذا بقي في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، أو أكثر من ساعة واحدة عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 32 درجة مئوية تقريبًا.

هل يمكن تجهيز البيض للأسبوع كله؟

نعم، يمكن تجهيز كمية من البيض المسلوق مسبقًا واستخدامها خلال الأسبوع، بشرط حفظه في الثلاجة بطريقة صحيحة وعدم تجاوز مدة السبعة أيام.

ومن الأفضل كتابة تاريخ السلق على علبة التخزين، خاصة إذا كانت الأسرة تسلق كمية كبيرة في وقت واحد، حتى لا يتم نسيان موعد إعدادها.

كما يجب غسل اليدين جيدًا قبل التعامل مع البيض، واستخدام أدوات وأوعية نظيفة لتجنب انتقال البكتيريا من الأطعمة النيئة أو الأسطح الملوثة إلى البيض المطهو.