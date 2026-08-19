إنزال 550 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر وترعة الإسماعيلية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف الإستزراع السمكي يحظى بإهتمام كبير من الدولة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية في القطاع السمكي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بتنمية البحيرات والمسطحات المائية ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة الموارد السمكية وزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة موكداً على استمرار جهود المحافظة لتنمية الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم إنتاج الأسماك والحفاظ على التوازن البيئي بالمجاري المائية.

ووجّه محافظ الشرقية الشكر والتقدير للواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تقديراً لجهوده المستمرة ودعمه المتواصل لتنفيذ برامج تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وما يقدمه الجهاز من إسهامات فعالة في تعزيز المخزون السمكي وحماية وتنمية البحيرات والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام إلى أنه تم إنزال (٢٥٠ ألف) زريعة مبروك فضي ببحر أبو الأخضر من محطة تحضين بركة أُكياد، بالإضافة إلى إنزال (٣٠٠ ألف) زريعة مبروك حشائش بترعة الإسماعيلية بنطاق كوبري الشباب من مفرخ العباسة بمدينة أبو حماد، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ضمن خطة دعم وتنمية المخزون السمكي بالمحافظة.

وأوضحت مديرة الإدارة أن إجمالي ما تم إنزاله ضمن خطة تنمية المخزون السمكي بلغ (٦ ملايين) زريعة أسماك من أصناف البلطي النيلي، ومبروك الحشائش، والمبروك الفضي، بمسطحات مائية متعددة بنطاق المحافظة، بما يسهم في زيادة المخزون السمكي، والحفاظ على التوازن البيئي بالمجاري المائية، ودعم إنتاج الأسماك بالمحافظة.

وأضافت أن عمليات الإنزال تأتي في إطار تنفيذ خطة تنمية الثروة السمكية للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بإجمالي ٦ ملايين زريعة أسماك تم إنزالها بالمجاري والمسطحات المائية المستهدفة بنطاق محافظة الشرقية.

ومن جانبهم، أعرب الصيادون عن تقديرهم لمحافظ الشرقية لاهتمامه بتنمية الثروة السمكية ودعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل لآلاف الأسر، ويسهم في توفير احتياجات المواطنين من الأسماك وزيادة المعروض منها بالأسواق.