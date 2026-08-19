حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتكثيف أعمال رفع الإشغالات على مدار اليوم، والتعامل مع المخالفات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية انه واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، حملاتها الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من الشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أنه في مدينة الزقازيق، نفذ قسم الإشغالات حملة مسائية بمحيط شوارع طلبة عويضة وموقف ميت غمر والسلام، أسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة، مع التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

كما شهد حي ثان الزقازيق حملة لرفع الإشغالات بمحيط مستشفى المبرة والقومية وخلف مستشفى الجاويش، إلى جانب عدد من المناطق المتفرقة بنطاق الحي، مع التأكيد على الالتزام بخطوط التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي فاقوس، استهدفت الحملة شوارع الدروس والمنيسي ونقطة شرطة السوق وموقف القرين وبورسعيد، حيث جرى رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والعمل على فك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير.

كذلك شهدت مدينة ههيا حملة بشوارع أحمد عرابي والجمهورية وعمر بن الخطاب، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، مع توجيه أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم.

وفي بلبيس، امتدت أعمال الحملة إلى شوارع بورسعيد، وميدان عبد الحليم محمود حتى ميدان المحطة، وأبو بكر الصديق، وطريق عبد المنعم رياض حتى كارتة بلبيس، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات وفك التكدسات المرورية.

أما في أبو حماد، فشملت الحملة المسائية محيط شوارع الجيش وبورسعيد وعبد المنعم رياض وسويقة أبو صيام، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بعدم التعدي على حرم الطريق.

وفي القنايات، نفذ قسم الإشغالات حملة مسائية بنطاق شوارع المدينة، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات، بما ساهم في تحسين حركة المرور وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

كما شهد مركز أولاد صقر حملة بمحيط كوبري البنك، لرفع الإشغالات المخالفة والتعديات على حرم الطريق، مع التأكيد على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، لفرض هيبة القانون والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالشوارع، مشددا على مواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.