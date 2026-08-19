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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثة شاب بها طعنات داخل منزله بالشرقية

صورة متداولة للمجني عليه
صورة متداولة للمجني عليه
محمد الطحاوي

شهدت قرية الجبرية الصغيرة التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، واقعة مأساوية، بعدما عثر الأهالي على جثة شاب داخل منزله بها عدة طعنات وجاري نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو حماد، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه بقرية الجبرية الصغيرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ لإجراء الفحوصات اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب يدعى "تامر. س"، يبلغ من العمر 27 عاما، ومقيم بقرية الجبرية الصغيرة، داخل غرفة نومه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

أبو حماد الشرقية بمحافظة الشرقية بثلاجة حفظ الموتي

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