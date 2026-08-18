بتكلفة 80 مليون جنيه.. اجتماع لبحث أعمال إعادة تأهيل محطة صرف العصلوجي بالزقازيق

عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً لبحث ومناقشة نسب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة معالجة صرف صحي العصلوجي بمدينة الزقازيق والمُقامة بطاقة تصميمية ٨٠ ألف م٢ / يوم وبتكلفة ٨٠ مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ ٨٠٪.

وذلك بحضور محمد بطيشة السكرتير العام المساعد وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندسة إيمان رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، واللواء أ ح مهندس محمد عثمان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، والدكتور حسيني حجاب مدير المكتب الفني ومدير المشروعات بالمحافظة و ممثلين عن الشركات المنفذة للمشروعات، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة أي معوقات تحول دون إستكمال أعمال إعادة التأهيل لسرعة دخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على أهالي قرى (الطاهرة - الغار - كفر محمد حسين - هرية رزنة - العصلوجي - كفر عوض الله حجازي ).

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة ودراسة الحلول الفنية اللازمة لإستكمال أعمال تنفيذ المشروع ، لتسريع وتيرة العمل ودخوله الخدمة الفعلية.

أكد محافظ الشرقية أن ما تشهده المحافظة من مشروعات في قطاعي مياه الشرب و الصرف الصحي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لما تمثله من نقلة نوعية حقيقية في مستوى المرافق والخدمات العامة.