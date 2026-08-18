حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بشوارع الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة واصلت حملاتها الميدانية على مدار اليوم لرفع التعديات والإشغالات المخالفة من الشوارع، بهدف إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وقال الأشموني إن الحملات شهدت تنسيقا بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، حيث جرى التعامل مع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وأضاف أنه في حي أول الزقازيق، قاد يسرى راشد، رئيس الحي، حملة بالتعاون مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بمحيط المحطة وميدان عرابي، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، إلى جانب العمل على فك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير.

وفي حي ثان، تابع محمد أبو هاشم، رئيس الحي، تنفيذ حملة مسائية بمحيط شارع الكورنيش وفلل الجامعة وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة، مع التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما قاد اللواء أركان حرب محمد بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، حملة بشارع مصطفى كامل وميدان المحطة، حيث جرى رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، بما ساهم في الحد من التكدسات وتحسين حركة السير وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

وفي بلبيس، تابع أشرف عامر، رئيس المركز، حملة على مدار اليوم شملت شوارع بورسعيد، وجمال عبد الناصر، وأبو بكر الصديق، وميدان عبد الحليم محمود، وسعد زغلول، بالإضافة إلى مداخل ومخارج المدينة، وأسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وامتدت الحملات إلى منيا القمح، حيث قاد المحاسب السيد عبد الرازق، رئيس المركز، حملة بشوارع هندسة الري وسعد زغلول وميدان الشهداء، وتم خلالها رفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة السير وفك التكدسات المرورية.

وفي أولاد صقر، تابع اللواء أركان حرب أحمد شاكر، رئيس المركز، تنفيذ حملة مسائية بمحيط شارع البحر ومناطق متفرقة بالمدينة، أسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة، مع التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، لفرض هيبة القانون والتعامل مع جميع صور التعديات والإشغالات المخالفة، بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية والانضباط والمظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.