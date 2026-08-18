بسبب خلافات الجيرة.. القبض على شخصين تعديا على آخر في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تضرر صاحب الحساب من إثنين من جيرانه لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وتلفيات بعربة المأكولات الخاصة به بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو كبير من صاحب الحساب "الظاهر بمقاطع الفيديو" (عامل "مصاب بجروح وكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من إثنين من جيرانه لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وتلفيات بعربة المأكولات ملكه ، لخلافات بينهم حول الجيرة.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عامل ، شقيقته – مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.