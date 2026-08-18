ظهروا في الكاميرات.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف من داخل محل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بها من داخل محلها بالشرقية.







بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (طالبة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية)، وبسؤالها قررت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول من داخل المحل الخاص بها الكائن بدائرة المركز محل سكنها.





أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقاطع الفيديو (سائق ، طالب – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "سيئ النية" (سائق – مقيم بدائرة المركز) "تم ضبطه".





تم إتخاذ الإجراءات القانونية. .وتولت النيابة العامة التحقيق.





