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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

واقعة قديمة.. تفاصيل فيديو لتهديد شخص لآخرين بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتهديد شخصين بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بالإسكندرية.
 


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز)، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره منذ عدة سنوات لخلافات بينه وبين شخصين وقيام شقيق طليقته "القائم على نشر مقطع الفيديو " بإعادة نشره لخلافات أسرية بينهم.


 

وبإستدعاء القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله أقر بإعادة نشر المقطع المشار إليه رغم كونه قديم نكاية فى المشكو فى حقه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الإسكندرية

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