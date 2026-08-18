قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
رسمياً .. برشلونة يضم رودري
ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران
التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث الشرقية

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

قرر حزب الجبهة الوطنية تقديم دعم مالي بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث بالوعة الصرف الصحي بقرية الشهداء التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والذي أسفر عن وفاة 3 من عمال الصرف الصحي أثناء تأديتهم مهام عملهم.

وأكد المستشار محمد عمران، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن مساندة أسر الضحايا في هذا الظرف الإنساني الصعب تأتي تعبيرا عن تضامن الحزب الكامل معهم، وحرصه على تخفيف جانب من الأعباء التي خلفها الحادث الأليم، مشددا على أن الوقوف إلى جانب المواطن في أوقات الشدة هو أحد الثوابت التي يحرص الحزب على ترجمتها إلى مواقف ومبادرات ملموسة.

توفير أوجه الرعاية والدعم للأسر المصرية

وأوضح أن القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير أوجه الرعاية والدعم للأسر المصرية، والاهتمام بالمواطنين ومساندتهم في مواجهة الظروف الصعبة، بما يعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

ووجه المستشار محمد عمران أمانة الحماية الاجتماعية بالحزب، بالتنسيق مع أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية، بسرعة التواصل مع أسر الضحايا وإنهاء إجراءات صرف الدعم وتسليمه لهم في أقرب وقت.

 وتقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ أبناء مصر من كل سوء.

حزب الجبهة الوطنية صرف 100 ألف جنيه ضحايا حادث الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: الموافقة على إقامة 3 شركات جديدة في مجال الإنتاج بالمنطقة الحرة الإعلامية

أسعار الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر الآن

جانب من الحدث

رئيس العبور الجديدة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد