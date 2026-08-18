الجبهة الوطنية يقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث الشرقية

قرر حزب الجبهة الوطنية تقديم دعم مالي بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث بالوعة الصرف الصحي بقرية الشهداء التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والذي أسفر عن وفاة 3 من عمال الصرف الصحي أثناء تأديتهم مهام عملهم.

وأكد المستشار محمد عمران، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن مساندة أسر الضحايا في هذا الظرف الإنساني الصعب تأتي تعبيرا عن تضامن الحزب الكامل معهم، وحرصه على تخفيف جانب من الأعباء التي خلفها الحادث الأليم، مشددا على أن الوقوف إلى جانب المواطن في أوقات الشدة هو أحد الثوابت التي يحرص الحزب على ترجمتها إلى مواقف ومبادرات ملموسة.

توفير أوجه الرعاية والدعم للأسر المصرية

وأوضح أن القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير أوجه الرعاية والدعم للأسر المصرية، والاهتمام بالمواطنين ومساندتهم في مواجهة الظروف الصعبة، بما يعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

ووجه المستشار محمد عمران أمانة الحماية الاجتماعية بالحزب، بالتنسيق مع أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية، بسرعة التواصل مع أسر الضحايا وإنهاء إجراءات صرف الدعم وتسليمه لهم في أقرب وقت.

وتقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ أبناء مصر من كل سوء.