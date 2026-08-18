100 ألف جنيه لكل أسرة.. تفاصيل تحرك حزب الجبهة الوطنية لدعم ضحايا حادث وادي الملاك بالشرقية

زار وفد من الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية منطقة وادي الملاك بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم، والتأكيد على مساندة الأسر والوقوف إلى جانبهم في مصابهم، وذلك في إطار حرص الحزب على أداء دوره الوطني والمجتمعي تجاه المواطنين في أوقات الأزمات والمحن.

حزب الجبهة الوطنية

وضم الوفد اللواء محمود شعراوي نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، والمستشار محمد عمران الأمين العام للحزب، والدكتور شوقي علام رئيس الأمانة المركزية للشؤون الدينية، والنائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام، وعلاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، وعثمان شعلان أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، والنائب محمد علي يوسف عضو مجلس النواب.

حزب الجبهة الوطنية

إحنا إخواتكم، ولو احتجتم أي حاجة إحنا موجودين

وخلال الزيارة، أكد المستشار محمد عمران، الأمين العام للحزب، أن الجبهة الوطنية حريصة على الوقوف إلى جانب أسر الضحايا ومساندتهم، قائلا للأهالي: «إحنا إخواتكم، ولو احتجتم أي حاجة إحنا موجودين، ودي أقل حاجة نقدمها لكم»، مشددا على أن وجود قيادات الحزب بين الأسر يأتي انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والمجتمعية وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة.

حزب الجبهة الوطنية

كما استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وفد الأمانة العامة للحزب بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، حيث بحث اللقاء سبل دعم أسر الضحايا والمصابين ومتابعة أوضاعهم.. وأعلن حزب الجبهة الوطنية تقديم دعم مالي قدره 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب، في إطار حرص الحزب على تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ومساندتها في مواجهة تداعيات الحادث.

حزب الجبهة الوطنية

أسر ضحايا حادث وادي الملاك بالشرقية

ووجه المستشار محمد عمران أمانة الحماية الاجتماعية بالحزب بالتنسيق مع أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، لسرعة التواصل مع أسر الضحايا والمصابين واستكمال الإجراءات اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشاد وفد الحزب بجهود محافظة الشرقية وأجهزتها التنفيذية في التعامل مع تداعيات الحادث، وتقديم التيسيرات والخدمات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، إلى جانب متابعة الحالات المصابة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.