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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد عمران: «الجبهة الوطنية» يقف إلى جانب أسر شهداء الدواويس.. ولن نتركهم في محنتهم..صور

المستشار محمد عمران
المستشار محمد عمران
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد المستشار محمد عمران، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، تضامن الحزب الكامل مع أسر ضحايا حادث الدواويس بمحافظة الشرقية، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر «شهداء لقمة العيش»، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية إلى محافظة الشرقية، لتقديم واجب العزاء لأهالي وأسر ضحايا الحادث، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الأليم، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدات المالية للأسر المتضررة. وقد أكدت التغطيات المنشورة اليوم حضور المستشار محمد عمران ضمن وفد الحزب الذي زار المحافظة لهذا الغرض.

وقال المستشار محمد عمران إن الحزب جاء اليوم ليؤكد لأسر الضحايا أنهم ليسوا وحدهم، وأن «الجبهة الوطنية» يقف إلى جوارهم ويشاركهم أحزانهم، مشددًا على أن ما حدث يمثل فاجعة إنسانية آلمت كل المصريين.

واجب العزاء لا يمثل مجرد موقف بروتوكولي

وأضاف أن تقديم واجب العزاء لا يمثل مجرد موقف بروتوكولي، وإنما يأتي تعبيرًا عن التضامن الحقيقي مع الأسر التي فقدت أبناءها، مؤكدًا أن الحزب حريص على تقديم كل ما يستطيع من دعم ومساندة للتخفيف من الأعباء التي خلفها الحادث.

وأشار أمين عام حزب الجبهة الوطنية إلى أن الضحايا خرجوا بحثًا عن «لقمة العيش» من أجل توفير احتياجات أسرهم، ولذلك فإن الوقوف إلى جانب ذويهم في هذه المحنة واجب إنساني ووطني، مؤكدًا تقدير الحزب لصبر الأسر وتماسكها في مواجهة هذا المصاب الأليم.

وشدد عمران على أن حزب الجبهة الوطنية يضع المواطن في مقدمة اهتماماته، وأن التواجد بين المواطنين في أوقات الأزمات والمحن يأتي انطلاقًا من إيمان الحزب بأن العمل السياسي لا ينفصل عن المسؤولية المجتمعية والإنسانية.

وأكد أن الحزب سيواصل مساندة أسر الضحايا والمصابين، والعمل على تخفيف آثار الحادث عليهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

وكان وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية قد توجه إلى محافظة الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الدواويس، مع تقديم مساعدات مالية لأسر المتوفين والمصابين، في إطار مساندة الأسر والتخفيف من الأعباء الواقعة عليها.

محمد عمران الجبهة الوطنية شهداء الدواويس

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