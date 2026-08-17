الجبهة الوطنية يقدم مساعدات مالية لأهالي وأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس | صور

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعضاء وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية لتقديم واجب العزاء لأهالي وأسر ضحايا حادث الدواويس «شهداء لقمة العيش» ومنحهم مساعدات مالية ، أثر الحادث الذي أسفر عن وفاة (١٩) شابًا، منهم (١٣) من أبناء قرية وادي الملاك بأبو حماد و (٦) آخرون من قرية بحر البقر بالحسينية ، وإصابة (٢٩) حالة بإصابات مختلفة ، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الإجتماعي ، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لكافة مؤسسات الدولة من الأجهزة التنفيذية و الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لرفع العبء والمعاناه عن كاهل المواطنين في الظروف الصعبه والأليمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها محافظ الشرقية وأعضاء الوفد لأهالي أسر الضحايا والمصابين في حادث الدواويس ، بحضور اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب والمستشار محمد عمران عضو مجلس الشيوخ - الأمين العام للحزب ، والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام للحزب ، والدكتور شوقي علام رئيس الأمانة المركزية للشئون الدينية بالحزب و المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية بالحزب والدكتور عثمان شعلان أمين عام حزب الجبهة الوطنية بالشرقية والنائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب والنائب جلال القادري وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائب محمد علي يوسف عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء الحزب.

حرص المحافظ على الإستماع إلى أهالي وأسر الضحايا والمصابين للتعرف علي كافة متطلباتهم والمشاكل التي يعانون منها موجها" الجهات المعنية بتلبيتها فورا" في إطار الإمكانات المتاحة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع الأسر المتضررة من وقوع حوادث أو أزمات طارئة مقدماً واجب العزاء والمواساه لأسر الضحايا داعياً المولي عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته , ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل .

أشار محافظ الشرقية إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرص الدولة على مساندة أسر الضحايا والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الأليم قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية بصرف ١٠٠ ألف جنيه لرب الأسرة، وصرف ٥٠ ألف جنيه لأحد الأبناء المتوفين، ومتابعة صرف الإعانات اللازمة للمصابين، كلٌّ وفقًا لحالته الصحية، وما تحدده التقارير الطبية الخاصة بكل حالة، وذلك طبقًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة بوزارة التضامن الاجتماعي ، ومن المقرر أن تقوم مديرية العمل بالشرقية بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا، بقيمة ٤٠٠ ألف جنيه لكل أسرة متوفى.

ومن جانبه أوضح نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية أنه انطلاقاً من الدور المجتمعي التي ينتهجه حزب " الجبهة الوطنية "، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة المصرية، قرر الحزب تقديم ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و ٥٠ ألف جنيه لكل مصاب في الحادث الأليم ، وذلك في إطار حرص الحزب على مساندة أسر الضحايا والمصابين والتخفيف عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وألقى رئيس الأمانة المركزية للشئون الدينية بالحزب كلمة تحدث فيها عن أهمية التحلي بالصبر عند الابتلاء والتمسك بالهدي النبوي في مواجهة الأزمات والرضا بقضاء الله وقدره وإن من دلائل صدق إيمان العبد أن مصائب الزمان، وفجائع الأيام، لا تزيده إلا ثقة بالله ويقيناً؛ لعلمه أن قضاء الله تعالى نافذ، وقَدَره نازل، وأن ما شاء الله كائن لا محالة، فيحمله ذلك على التحلي بالصبر عند الشدائد، فالصبر زاد المؤمنين، وعماد المتقين، ونهج الصالحين، وملاذ الخائفين.

أشاد محافظ الشرقية بمبادرة حزب الجبهة الوطنية بالشرقية والتي تأتي في إطار تفعيل الدور الخدمي والمجتمعي في رعاية كافة أطياف المجتمع لتعزيز روح التعاون والتضامن بين جميع فئاته ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وفي نهاية اللقاء قدم أسر الضحايا والمصابين الشكر والتقدير لمحافظ الشرقيه ولوفد الأمانه العامه لحزب الجبهة الوطنيه لحرصهم علي زيارتهم اليوم وتقديم واجب العزاء.