قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الدواجن : تجهيز منافذ السلع التموينية لطرح وبيع الفراخ
عشرات الآلاف يحيون ذكرى المولد النبوي في «مدينة المعرفة» بجامعة مركز بالهند
غزل المحلة يشكو أبو المعاطي زكي لـ الأعلى لتنظيم الإعلام في تجاوزاته بحق النادي
سمسم شهاب : هغني تتر مسلسل الأزهر الشريف في رمضان .. وهذا مصير التمثيل | فيديو
البازار الانتخابي الإسرائيلي .. تفاصيل لقاء الحية بقادة حماس بشأن اجتماعات العلمين
متحدث التعليم يوضح حقيقة زيادة 20% في مصروفات المدارس الخاصة والدولية
قرار قضائي عاجل ضد صاحب بيست فور يو في انفجار مول أربيلا التجمع
رئيس المحطات النووية الأسبق : كلما اقترب مشروع الضبعة من النجاح ازدادت محاولات التشكيك فيه
كوشنر : المحادثات الأمريكية مع إيران أفضل من أي وقت مضى
التعليم : تغييرات جوهرية في نظام امتحانات البكالوريا بدءاً من العام الدراسي المقبل
فرصة جديدة لطلاب السويس .. خفض درجات القبول بالمدارس الفنية
4 ملايين جنيه تنهي أزمة الزمالك مع ستاد القاهرة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجبهة الوطنية يقدم مساعدات مالية لأهالي وأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس | صور

وفد حزب الجبهة الوطنية
وفد حزب الجبهة الوطنية
محمد الطحاوي

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعضاء وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية لتقديم واجب العزاء لأهالي وأسر ضحايا حادث الدواويس «شهداء لقمة العيش» ومنحهم  مساعدات مالية ، أثر الحادث الذي أسفر عن وفاة (١٩) شابًا، منهم (١٣) من أبناء قرية وادي الملاك بأبو حماد و (٦) آخرون من قرية بحر البقر بالحسينية ، وإصابة (٢٩) حالة بإصابات مختلفة ، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الإجتماعي ، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لكافة مؤسسات الدولة من الأجهزة التنفيذية و الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لرفع العبء والمعاناه عن كاهل المواطنين في الظروف الصعبه والأليمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية  التي قام بها محافظ  الشرقية وأعضاء الوفد لأهالي أسر الضحايا والمصابين في حادث الدواويس ، بحضور اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب والمستشار محمد عمران عضو مجلس الشيوخ - الأمين العام للحزب ، والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام للحزب ، والدكتور شوقي علام رئيس الأمانة المركزية للشئون الدينية بالحزب و المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية بالحزب والدكتور عثمان شعلان أمين عام حزب الجبهة الوطنية بالشرقية والنائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب والنائب جلال القادري وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائب محمد علي يوسف عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء الحزب.

حرص المحافظ على الإستماع إلى  أهالي وأسر الضحايا والمصابين للتعرف علي كافة متطلباتهم والمشاكل التي يعانون منها موجها" الجهات المعنية بتلبيتها فورا" في إطار الإمكانات المتاحة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع الأسر المتضررة من وقوع حوادث أو أزمات طارئة مقدماً واجب العزاء والمواساه لأسر الضحايا داعياً المولي عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته , ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل .

أشار محافظ الشرقية إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرص الدولة على مساندة أسر الضحايا والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الأليم قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية بصرف ١٠٠ ألف جنيه لرب الأسرة، وصرف ٥٠ ألف جنيه لأحد الأبناء المتوفين، ومتابعة صرف الإعانات اللازمة للمصابين، كلٌّ وفقًا لحالته الصحية، وما تحدده التقارير الطبية الخاصة بكل حالة، وذلك طبقًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة بوزارة التضامن الاجتماعي ، ومن المقرر أن تقوم مديرية العمل بالشرقية بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا،  بقيمة ٤٠٠ ألف جنيه لكل أسرة متوفى.

ومن جانبه أوضح نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية أنه انطلاقاً من الدور المجتمعي التي ينتهجه حزب " الجبهة الوطنية "، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة المصرية، قرر الحزب تقديم ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و ٥٠ ألف جنيه لكل مصاب في الحادث الأليم ، وذلك في إطار حرص الحزب على مساندة أسر الضحايا والمصابين والتخفيف عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وألقى رئيس الأمانة المركزية للشئون الدينية بالحزب  كلمة تحدث فيها عن أهمية التحلي بالصبر عند الابتلاء والتمسك بالهدي النبوي في مواجهة الأزمات والرضا بقضاء الله وقدره وإن من دلائل صدق إيمان العبد أن مصائب الزمان، وفجائع الأيام، لا تزيده إلا ثقة بالله ويقيناً؛ لعلمه أن قضاء الله تعالى نافذ، وقَدَره نازل، وأن ما شاء الله كائن لا محالة، فيحمله ذلك على التحلي بالصبر عند الشدائد، فالصبر زاد المؤمنين، وعماد المتقين، ونهج الصالحين، وملاذ الخائفين.

 أشاد محافظ الشرقية  بمبادرة حزب الجبهة الوطنية بالشرقية والتي تأتي في إطار تفعيل الدور الخدمي والمجتمعي في رعاية كافة أطياف المجتمع لتعزيز روح التعاون والتضامن بين جميع فئاته ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وفي نهاية اللقاء قدم أسر الضحايا والمصابين الشكر والتقدير لمحافظ الشرقيه ولوفد الأمانه العامه لحزب الجبهة الوطنيه لحرصهم علي زيارتهم اليوم وتقديم واجب العزاء.

الشرقية محافظ الشرقية الجبهة الوطنية حادث الدواويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

من شاطئ الفن إلى ذاكرة النيل .. قصور الثقافة ترسم خريطة صيفية للفن والوعي

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة للفلسطينيين

جانب من اللقاء

محمد الجندي: الوعي الإيماني والوطني ضرورة عقلية.. والانحراف عن الأخلاق هدم للإنسان وإفساد للحياة.. والشباب مطالب بحسن استثمار الوقت

بالصور

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان.. أسباب لا تتعلق بالفم

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك موديل ‏2026‏ في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد