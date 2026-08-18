راكبين موتوسيكل .. القبض على لصين سرقا هاتف من شخص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقها بالإكراه بالشرقية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق من (شقيق القائمة على النشر - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بأنه حال سيره بأحد الطرق بدائرة القسم قام شخصان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات" بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وعلل إدعاء شقيقته بأن السرقة بالإكراه لكونها خارج البلاد وعدم علمها بحقيقة الواقعة.



أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصور (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى "كفر الشيخ ، البحيرة") وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بإرتكاب عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئ النية (شخصين ، ربة منزل) "تم ضبطهم".



تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.