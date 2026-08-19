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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استخراج 6 آلاف و647 رخصة للمحال التجارية وتخفيض الرسوم 50% بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، باستمرار تقديم حزمة التسهيلات والتيسيرات الجديدة الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، والتي تتضمن تقديم تخفيضات على رسوم التراخيص تصل إلى ٥٠٪ حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٦، لافتاً إلى أن محافظة الشرقية احتلت المركز السادس على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز بمنظومة تراخيص المحال العامة.

من جانبها أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولاً بأول، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المعاملات حت تاريخه بلغ (١٦٢٤٠) معاملة، حيث تم منذ بدء العمل بالمنظومة أجمالى أستخراج (٦ آلاف و٧٤٩) رخصة، مقسمه إلى استخراج (٢٢٥١) رخصة دائمه، و(٤٤٩٨) رخصة مؤقتة لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأضافت مدير إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة أن المركز يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة، مع الالتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدف، مؤكدة استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب الأنشطة.

جدير بالذكر أنه بدءاً من يوم ١ مارس ٢٠٢٦ تم إعادة تشغيل ماكينات POS التابعة لوزارة الداخلية، وتقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ الخاصة بخدمة المحال العامة للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد، والتي تشمل رسوم الحماية المدنية والمساعدات الفنية والبيئة وسلامة الغذاء، على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهة.

وتأتي هذه النتائج في إطار حرص محافظة الشرقية على تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية أو عبر منصة مصر الرقمية، بما يسهم في سرعة توفيق الأوضاع وتحقيق الأنضباط وتنظيم الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية التسهيلات والتيسيرات الجديدة تراخيص المحال محافظة الشرقية

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