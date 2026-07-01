شعبة الخضراوات: انخفاض معروض البطاطس «مؤقت».. والأسعار ستستقر قريبًا | فيديو

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية أن تراجع المعروض من البطاطس خلال الفترة الحالية أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن هذا الوضع مؤقت، ومن المتوقع أن تعود الأسعار إلى طبيعتها مع انتهاء الموسم الحالي ودخول كميات أكبر من المحصول إلى التخزين الاستراتيجي.

ينعكس إيجابياً على المستهلكين

وتابع أن الكميات المخزنة في الثلاجات ستسهم في تحقيق توازن بالسوق مع بدء طرح المحصول الجديد، مشيراً إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة بشكل عام مستقرة نتيجة تنوع المواسم الزراعية وزيادة المعروض، بما ينعكس إيجابياً على المستهلكين.